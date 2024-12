Volley b1 donne: altro successo in trasferta. La Vtb si conferma al vertice

AZIMUT GIORGIONE

1

FCREDIL BOLOGNA

3

(25-22, 17-25, 21-25, 19-25)

AZIMUT: Bellini 10, Coba 3, Galbero 19, Pomili 11, Rizzo 9, Zamprogno 4, Fantini (L1); Rettore 1, Bardaro (L2), Vendramini, Ganzer. Non entrate: Valente, Facchinato, Tasholli. All. Cremasco.

VTB: Taiani 14, Fucka, Neriotti 14, Frangipane 14, Tellaroli 15, Saccani 2, Laporta (L1); Pulliero 16, De Paoli. Non entrate: Malossi, Bongiovanni, Melega (L2), Cavicchi. All Ghiselli.

Arbitri: Gabbetta e Camossi.

La Fcredil si conferma imbattuta in trasferta. Bologna riscatta il ko casalingo con Verona della settimana scorsa passando a Castelfranco Veneto, trascinata da Taiani e Pulliero e grazie alle ritrovate Neriotti e Tellaroli. Vtb perde il primo set poi si scatena, facendo la differenza a muro (12) e in battuta (11 ace), prima ancora che in attacco, difendendo il primato dal ritorno di Vicenza. I tre punti valgono anche l’allungo a +7 su Padova, prima esclusa dai playoff, ko con Cesena. La classifica: Vtb Fcredil Bologna 25; Vicenza 23; Riccione 21; Padova, Cesena 18; Verona 17; Cortina Imoco 16; Castelfranco Veneto, Jesi 15; Ravenna 12; Forlì, Castelbellino 9; Teramo, Lissaro 6.

m. g.