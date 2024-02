Volley B1 donne. Casini e Ferrari al top, la Fatro non fa sconti

Piacenza

0

Fatro Ozzano

3

(20-25, 18-25, 19-25)

VIVI ENERGIA VAP VOLLEY ACADEMY : Schillkowski 3, Milani 7, Ruggeri 4, Ouahoun 5, Borri 3, Nella 13, Riccio (L1), Gazzola (L2); Da Pos 1, Bibolotti. Non entrate: Iacona, Terrana, Dodi, Ucovich. All. Licata.

FATRO OZZANO: Monaco 6, Pavani 6, Ferrari 11, Casini 19, Guerra 1, Pedrazzi 4, Pedretti (L1), Righi (L2); Bondavalli, Carnevali, Ghiberti, Coco. Non entrata: Ndiaye. All. Turrini.

Arbitri: Branca e Bonzanni.

La Fatro Ozzano non spreca l’occasione di allungare sulla zona retrocessione. La squadra di coach Turrini passa in scioltezza sul campo del fanalino di coda Piacenza, con una prova di squadra in cui spiccano i 19 punti di Casini e gli 11 di Ferrari. La Fatro non fa sconti a un’avversaria composta da giocatrici Under 18 che fin qui ha raccolto un solo punto: i tre punti hanno il sapore dell’ipoteca salvezza e valgono il +11 sulla zona retrocessione del campionato di B1 femminile di volley.

Le altre gare: Rubiera-Genova 3-0, Sassuolo-Campagnola 3-1, Ravenna-Clai Imola 0-3, Gossolengo-Pavia 3-0, Modena-Forlì 2-3. Ha riposato: Garlasco.

La classifica: Clai Imola 33; Rubiera 31; Gossolengo 30; Garlasco 29; Forlì 23; Campagnola 22; Fatro Ozzano 21; Modena 18; Sassuolo 15; Pavia 11; Ravenna 10; Genova 8; Piacenza 1.

Marcello Giordano