VOLLEY B1 DONNE. Casini e Monaco non bastano. Fatro sempre più giù

Campagnola

3

Fatro Ozzano

0

(25-22, 25-20, 25-18)

TIRABASSI & VEZZALI C.: Galli Venturelli 2, Salvestrini 5, Muzi 19, Maghenzani 11, Fronza 9, Fava 7, Solieri (L). Non entrate: Frignani, Zanin, Lorenzi. All. Longagnani.

FATRO OZZANO: Monaco 10, Pavani 1, Ferrari 7, Casini 13, Guerra, Ndiaye 1, Righi (L1), Pedretti (L2); Bondavalli, Ghiberti 1. Non entrate: Coco, Pedrazzi, Carnevali. All. Turrini.

Arbitri: Monti e Conti.

Quarta sconfitta consecutiva per la Fatro Ozzano. L’inizio di stagione da sogno è ormai lontano, le ragazze di coach Turrini perdono in maniera netta sul campo del Campagnola venendo così riassorbite nella metà bassa della classifica. Non bastano Casini e Monaco.

Le altre gare: Forlì-Pavia 3-0, Genova-Clai Imola 1-3, Sassuolo-Garlasco 0-3, Modena-Gossolengo 0-3, Rubiera-Ravenna.

La classifica: Gossolengo 24; Imola 21; Rubiera, Garlasco 19; Forlì, Cacmpagnola 14, Modena 12; Fatro Ozzano 10; Sassuolo, Genova 8; Pavia 6; Ravenna 4; Piacenza 0.