Volley B1 donne. Casini e Pedrazzi, l’impresa non riesce. La Fatro cade ancora nel derby con la Clai

Csi Clai Imola

3

Fatro Ozzano

0

(25-19, 25-17, 25-19)

CLAI: Arcangeli 1, Cavalli 3, Cammisa 12, Migliorini 10, Mastrilli (L), Rubini 8, Gaffuri, Esposito 10, Missiroli, Rizzo 8. Ne: Casotti, Lanzoni, Fazziani (L2). All. Caliendo.

FATRO OZZANO: Righi (L), Bondavalli, Monaco 6, Pavani 3, Ghiberti 3, Ferrari 3, Casini 11, Guerra, Colle, Ndiaye, Pedrazzi 6. Ne: Carnevali, Coco. All. Turrini.

Arbitri: Mochi ed Erman.

Seconda sconfitta consecutiva per la Fatro, che cade al PalaRuscello nella sfida d’alta quota con la Clai che metteva in palio il terzo posto. Con Garlasco prima e nel derby poi si è alzato il livello delle contese e Ozzano scende al sesto posto, che non cancella un inizio di stagione al top per la formazione neopromossa. Semplicemente Imola, una delle favorite alla promozione, si dimostra più forte.

Le altre gare: Garlasco-Forlì 3-0, Ravenna-Campagnola 1-3, Modena-Genova 3-0, Pavia-Piacenza 3-0, Gossolengo-Sassuolo 3-0. Ha riposato: Rubiera.

La classifica: Gossolengo 17; Rubiera, Clai Imola 14; Garlasco 11; Campagnola, Fatro Ozzano 10; Genova 8; Modena 7; Forlì 6; Sassuolo 5; Pavia, Ravenna 3; Piacenza 0.