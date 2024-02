Volley b1 donne: dopo una lunga pausa le ragazze di caliendo pronte a tornare in campo. La Clai scalda i motori per la ripartenza sul campo del Mosaico Ravenna

Dopo tre settimane di sosta, con il titolo di campione d’inverno in tasca e la qualificazione alla final four di Coppa Italia, la Clai è pronta a cominciare il girone di ritorno sul campo del Mosaico Ravenna. All’orizzonte ci sono 11 partite che mettono in palio la promozione in A2, sarà una seconda parte di stagione bella intensa per le ragazze di Nello Caliendo in un girone C molto equilibrato. Basta dare un’occhiata alla graduatoria per capire come sia un torneo molto intenso, Imola ha 30 punti, sotto di una lunghezza Garlasco (29), poi Giusto Spirito Rubiera (28) e poco distante Gossolengo (27). In tre punti ben quattro squadre che si contenderanno quel primo posto che permette di salire nella seconda categoria del ranking nazionale. Nella prima fase le imolesi hanno perso solo due gare, un cammino importante da ripetere pure nel cammino discendente che si concluderà l’11 maggio.

Le giocatrici di Nello Caliendo affronteranno 6 avversarie alla Palestra Volta: Modena, Garlasco, Libertas Forlì, Genova, Sassuolo e Gossolengo. Con Garlasco e Gosselengo sono dei veri e propri scontri diretti per salire di categoria, l’altra partita clou con il Giusto Spirito verrà disputata a Rubiera il 21 aprile. Gli altri impegni lontano dalla Volta, oltre al già citato match di Ravenna, sono: Pavia, Fatro Ozzano, Campagnola e Piacenza. Al giro di boa la Clai ha mostrato di essere leader per risultati e set portati a casa, dati da confermare anche nella seconda parte di stagione, la più importante.