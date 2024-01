VOLLEY b1 donne. Fatro, la vittoria vale il settimo posto

Sassuolo

0

Fatro Ozzano

3

(19-25, 14-25, 19-25)

SASSUOLO: Moschettini 1, Bazzani 1, Anello 5, Fornari 4, Bisio 11, Bedetti 3, Urbinati (L1), Scianti 3, Borlengo 3, Magnani 1. Non entrate: Montagnani (L), T. Reggiani, M. Reggiani(L2). All. Minghelli.

FATRO OZZANO: Guerra 2, Casini 14, Ferrari 11, Monaco 10, Pedrazzi 8, Pavani 10, Righi (L), Bondavalli 1, Ghiberti, Coco. Non entrate: Colle, Ndiaye, Carnevali. All. Turrini.

SASSUOLO (Modena)

La Fatro Ozzano chiude nel migliore dei modi il girone di andata. Seconda vittoria consecutiva per le ragazze di coach Turrini, che dopo aver battuto Genova una settimana fa in casa si ripetono in trasferta: passando in tre set a Sassuolo, con una prova di squadra e di forza testimoniata da quattro giocatrici in doppia cifra. Ozzano difende il settimo posto.

Le altre gare: Rubiera-Garlasco 3-2, Genova-Campagnola 0-3, Modena-Pavia 3-0, Gossolengo-Imola 3-1, Piacenza-Forlì 1-3. Ha riposato: Ravenna.

La classifica: Clai Imola 30; Garlasco 29; Rubiera 28; Gossolengo 27; Campagnola 22; Forlì 21; Fatro Ozzano 18; Modena 17; Sassuolo 12; Pavia 11; Ravenna 10; Genova 8; Piacenza 1.