Volley B1 donne: final four in programma il 18-19 aprile. La Vtb scopre la rivale di Coppa. A Fasano trova la Folcieri Ostiano

La Fcredil conosce il nome dell’avversaria che si troverà di fronte nelle prossime semifinali di Coppa Italia di serie B1 femminile di volley. Si sono tenuti ieri i sorteggi in vista della manifestazione che andrà in scena i prossimi 18 e 19 aprile a Fasano, in Puglia, tra le squadre che si sono classificate al primo posto al termine del girone di andata del campionato.

Bologna, che ha alzato il trofeo due anni fa al PalaDozza, quando completò l’annata con la promozione in A2, affronterà il 18 aprile alle 17 la Fantini Folcieri di Ostiano (provincia di Cremona), attuale capo classifica del girone B con 46 punti. Di punti Bologna, nel gruppo C, ne ha 47, a più sette sulla seconda Riccione, in attesa del recupero di domani tra Ravenna e Vicenza (quest’ultima terza a quota 38) che dirà se la vittoria di domenica su Forlì per 3-0 abbia fruttato o meno l’allungo sulle inseguitrici.

Nella seconda semifinale si affronteranno le padrone di casa di Fasano e Villa Cortese, pure loro ancora capoliste dei gironi D e A. Le due finali si svolgeranno il 19 aprile: la sfida che metterà in palio il trofeo tra le due squadre vincitrici delle semifinali è in programma sabato alle 19 al palasport Fasano, la finale di consolazione si disputerà alle 18,30 nella palestra Salvemini, sempre a Fasano.

Il Volley Team Bologna conosce le avversarie del primo momento clou della stagione e potrà ora iniziare a studiare le avversarie.

Marcello Giordano