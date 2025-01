Volley B1 donne, il coach evita distrazioni: "Non abbiamo ancora fatto nulla». Domenica c’è Padova. Vtb, capolista senza la pancia piena. Ghiselli: "Pensiamo solo al futuro»

Fuga in vetta e playoff già ipotecati: la Fcredil ha chiuso il girone di andata come meglio non avrebbe potuto, da dominatrice del gruppo C del campionato di B1 femminile, confermando le proprie ambizioni di promozione e strappando subito il pass per la Final Four di Coppa Italia di Lega. "Quest’ultimo è il premio per tutto quello che abbiamo fatto da luglio in avanti", racconta il tecnico Fabio Ghiselli, che, in attesa domenica di ripartire contro Padova, approfitta della settimana di pausa per un primo bilancio. Bilancio che non può che essere positivo.

Coach Ghiselli, partiamo dai numeri: 11 vittorie e 2 sole sconfitte nel girone di andata, chiuso a più 6 sulla seconda Vicenza e a più undici sulla quarta, prima esclusa dai playoff.

"Abbiamo fatto benissimo e dietro ci hanno dato una mano, rubandosi punti a vicenda e abbiamo saputo approfittare di questo. Ma quello che abbiamo fatto non conta già più, dobbiamo pensare al futuro, consapevoli dei rischi".

Quali rischi?

"Ci sono la bellezza di 8 squadre in 4 punti che corrono per il terzo posto playoff, da Cesena a Ravenna. Il che significa che nel ritorno ci sarà grande bagarre. Non ci sono squadre che non abbiano obiettivi e alla minima distrazione si potrà pagare dazio. Abbiamo un buon vantaggio, ma se pensiamo che il più sia fatto ci facciamo del male da sole".

Come nasce una stagione fin qui praticamente perfetta?

"Dalla preparazione, dove è nato un senso di appartenenza che in pochissimo tempo ci ha fatto costruire uno spirito di squadra che è base e valore aggiunto a quelli tecnico e alla voglia di dimostrare sul campo il nostro valore giorno dopo giorno".

Tre anni fa ha allenato in categoria a Imola, lo scorso anno era in Vtb in serie C: è la stagione del rilancio anche per lei.

"Insieme alla squadra viviamo ogni giorno, come un momento per incrementare il nostro valore e fare le cose giuste che serviranno per affrontare il nostro avversario. Avere roster e staff composto da persone con la P maiuscola con le quali condividere obiettivi, metodi e risultati è davvero un piacere ed ha un valore aggiunto che stimarlo sarebbe un limite. Siamo convinti di non avere raggiunto ancora alcun risultato, ma di avere ricevuto una bella gratificazione su quanto fatto fino ad ora. Cerco di affrontare ciò che ci troviamo davanti, senza timori ma con l’umiltà e il coraggio di dare valore a quel che si fa".

Non vi siete mai nascosti, adesso le ambizioni di promozione stanno trovando conferma.

"La stagione è ancora lunghissima e non abbiamo fatto nulla, anche se abbiamo messo basi solide: è presto per parlarne".