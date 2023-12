Volley B1 donne: in testa al giorne sempre la Clai Imola. La Fatro Ozzano fallisce l’impresa di un soffio. Una super Monaco non basta contro Rubiera La Fatro Ozzano sfiora l'impresa ma esce da Rubiera con un punto in classifica. Casini e Monaco sono le leader offensive, ma la squadra incappa nel sesto ko consecutivo e scivola a 3 punti dalla zona retrocessione.