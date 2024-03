VOLLEY B1 donne: la fatro tornera’ in campo il 6 aprile. Ozzano fa da spettatrice alle altre gare

Si alza il sipario sulla ventesima giornata del campionato di B1 femminile di volley: e la Fatro Ozzano sia appresta a mettersi nel ruolo di spettatrice. La squadra di coach Turrini osserverà infatti nel fine settimana il turno di riposo, a cui seguirà la sosta pasquale del prossimo fine settimana. Ozzano tornerà in campo solo il 6 aprile a Forlì per la sestultima giornata di campionato. Attualmente a +12 sulla retrocessione, Ozzano sarà spettatrice interessata in primis dei risultati di coda.

Le gare: Clai Imola-Bleuline Forlì, Volley 2001 Garlasco-Tirabassi & Vezzali Campagnola, Sfre Tecnilux Pavia-Rimont Progetti Genova, Volley Modena-Vivi Energia Vap Piacenza, Mosaico Ravenna-Bsc Materials Sassuolo, Everest Miovolley Gossolengo-Giusto Spirito Rubiera.

La classifica: Clai Imola 45; Giusto Spirito Rubiera 40; Volley 2001 Garlasco 39: Everest Miovolley Gossolengo 35; Tirabassi & Vezzali 30; Volley Modena, Fatro Ozzano, Bleuline Forlì 27; Bsc Materials Sassuolo 24; Rimont Progetti Genova 18; Mosaico Ravenna 15; Sfre Tecnilux Pavia 14; Vivi Energia Piacenza 1.

m. g.