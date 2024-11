Volley B1 donne. L’Olimpia Teodora sa stupire. Cesena sconfitta al tiebreak

OLIMPIA TEODORA

3

ANGELINI CESENA

2

(25-22, 25-27, 17-25, 25-19, 15-13)

OLIMPIA: Poggi 2, Marchesano 14, Fabbri 11, Casini 38, Benzoni 6, Balducci 8, Franzoso (L); Toppetti, Piraccini, Dezi. Ne. Bendoni e Fusaroli. All. Rizzi.

CESENA: Vecchi 16, Pinali 11, Benazzi 14, Conficoni 1 , Caniato 12, Melandri 22, Calisesi (L).

Esito clamoroso del derby romagnolo fra la imbattuta capoclassifica Angelini Cesena, imbottita di ex, e un’Olimpia priva dei due martelli titolari (Pirro recuperabile in tempi brevi, più difficile il percorso per Gabrielli). Rizzi schiera Balducci e Benzoni, all’esordio da titolare, in posto4, trovando negli ingressi di Piraccini e Toppetti un prezioso supporto per la seconda linea. Inizio combattuto con strappo finale affidato al servizio di Casini (da 16-21 a 23-21), che costruiva le premesse della sua formidabile prestazione, firmando anche gli ultimi due punti. Anche nel secondo set un break al servizio (stavolta dell’ottimo rincalzo Piraccini) rovesciava il punteggio da 16-19 a 21-19. Ravenna sprecava un set-ball (24-23) e perdeva lo sprint sotto i colpi della bagnacavallese Melandri, giocatrice di altra categoria "prestata" alla B1 per motivi personali e di studio. Nel terzo set Cesena giocava "da capolista" con soluzioni variate e potenti affidante a Pinali, Benazzi e Melandri e si portava a condurre 2-1. Ma l’Olimpia attingeva all’orgoglio, all’organizzazione difensiva (ottima prova del libero Franzoso), ai pochi errori e alle doti della bolognese Ilaria Casini, che supportava la ricezione (20 colpi con 80% di positive), dava un contributo importante a muro e e si esaltava in attacco trascinando le compagne alla parità. Nel tie-break era Casini-show (altri 7 punti per un supertotale di 38, record all time per giocatrici Olimpia Teodora) con lunghi ed emozionati scambi e arbitri protagonisti di decisioni dubbie. Ancora la N.9 in maglia Ravenna si prendeva il giusto merito di chiudere la contesa al secondo match ball con muro su Benazzi, dando il via ad una festa tanto gioiosa quanto inattesa. "Non ho mai fatto così tanti punti e non ho mai ricevuto in carriera" commenta incredula la star della serata Ilaria Casini. "Non ci siamo abbattute con gli infortuni delle compagne – dichiara la regista Poggi – altrimenti avversarie così forti ci avrebbero distrutto. Ci siamo allenate duramente, ci abbiamo creduto e adesso festeggiamo".

Marco Ortolani