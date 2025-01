Volley B1 donne, netto successo a Riccione. Tellaroli e Frangipane da urlo: la Fcredil si conferma in vetta

Lasersoft Riccione 1 Fcredil Bologna 3 (18-25, 25-19, 22-25, 19-25)

LASERSOFT RICCIONE: Tallevi 20, Bologna 1, Spadoni 8, Saguatti 12, Montesi 2, Calvelli 7, Calzolari (L1); Gabellini 9, Morolli 2, Chiste, Tobia. Non entrate: Vidali (L2), Gugnali. All. Piraccini.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Taiani 11, Fucka 4, Pulliero 9, Frangipane 17, Saccani, Tellaroli 19, Laporta (L1); De Paoli, Bongiovanni, Neriotti 9. Non entrate: Malossi, Melega (L1), Cavicchi. All. Ghiselli.

Arbitri: Annese e Natalini.

RICCIONE (Rimini) Serviva una prova di forza e la Fcredil la serve nella penultima giornata del girone di andata. Blitz in casa di Riccione, terza della classe: Bologna si conferma imbattuta in trasferta, dopo essere passata anche sul campo della seconda Vicenza, a Padova, Castelfranco Veneto e sul campo dell’Imoco.

I playoff sono ipotecati da tempo: le ragazze di coach Ghiselli, alla ripresa del campionato di B1 femminile di pallavolo provano a ipotecare anche il primato e a prendersi il titolo di campionesse d’inverno.

Se così sarà lo impareranno in serata: Vicenza sarà impegnata solo nel tardo pomeriggio a Castelfranco e nel caso in cui non dovessero ottenere il bottino pieno, la Fcredil avrà ufficialmente staccato il pass per la Coppa Italia, portando a casa il primato aritmetico a una giornata dal termine del girone di andata del girone C.

Per chi crede alle coincidenze, accadde lo stesso due anni fa, quando Bologna ottenne poi la promozione in A2, alzando anche la Coppa. La Fcredil ci riprova e spedisce l’ennesimo segnale di forza da Riccione, dove Frangipane e Tellaroli prendono per mano la squadra e Neriotti fa la differenza subentrando dalla panchina. La partenza è aggressiva, il primo set dominato: da 8-12 a 15-21, fino al 18-25). Arriva la reazione delle padrone di casa, ma la Fcredil si dimostra imbattibile nel corpo a corpo, a livello psicologico: perché nel terzo set, sotto 19-18, piazza il break di 6-2 che decide il parziale e spiana la strada verso il successo. Riccione crolla, Bologna vola e chiude set e partita nel quarto set, in attesa di capire se abbia chiuso anche i giochi del girone di andata.

Le altre gare: Pieralisi Jesi-Rg Stampa Futura Teramo 3-0, Life 365 Forlì-Clementina 2020 Castelbellino 3-1, Arena Verona- Cesena 3-0. Oggi: Banca Annia Aduna Padova-Cortina Express Imoco, Eagles Vergati Lissaro-Olimpia Teodora Ravenna, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto-Vicenza.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 31; Volksbank Vicenza 26; Lasersoft Riccione 22; Banca Annia Aduna Padova, Angelini Cesena, Pieralisi Jesi 21; Smapiù Arena Verona 20; Cortina Express Imoco 18; Azimut Castelfranco Veneto 15; Olimpia Teodora Ravenna 14; Life 365 Forlì 12; Clementina Castelbellino 9; Eagles Lissaro 7, Rg Stampa Teramo 6.

Marcello Giordano