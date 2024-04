Volley B1 donne: ore 17 a Ozzano arriva la Campagnola. Fatro, un appuntamento con la salvezza

Corre la quintultima giornata di B1 e per la Fatro Ozzano è in arrivo un appuntamento fondamentale che potrebbe anche servire per comprendere meglio il futuro di questo gruppo.

Questo pomeriggio, le ragazze di coach Turrini affronteranno in casa la Tirabassi & Vezzali Campagnola, formazione che ha tre punti in più e che per questo motivo si può considerare tranquilla.

Ozzano ha 8 punti di margine sulla zona retrocessione: vincere oggi (inizio alle 17 a Ozzano) significherebbe chiudere definitivamente i giochi salvezza, con quattro giornate di anticipo sul termine della stagione.

Significherebbe, per la Fatro, risultare più forte delle indiscrezioni: perché a prescindere dalla salvezza sul campo, a fine mese solo il consiglio direttivo della società deciderà se iscrivere nuovamente la squadra in B1, mentre sul coach della Fatro ci sono diverse voci con interessamenti da parte della Vtb, a cui piace pure Guidetti, fresca di retrocessione dalla A2 alla B1 con Soverato.

Le altre gare: Pavia-Forlì, Clai Imola-Genova, Garlasco-Sassuolo, Gossolengo-Modena, Ravenna-Giusto Spirito Rubiera. Riposa: Piacenza.

La classifica: Clai Imola 51; Rubiera 46; Garlasco 45; Gossolengo 37; Modena 33; Campagnola, Forlì 30; Fatro Ozzano 27; Sassuolo 24; Genova 19; Ravenna 18; Pavia 16; Piacenza 2.

Marcello Giordano