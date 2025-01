Volley B1 donne: ore 18,30 in campo a Castel Maggiore. La Vtb non vuole fermarsi. Ora da battere c’è Lissaro

Ipotecato primo posto, qualificazione alla Final Four di Coppa Italia di serie B1 donne e pure i playoff, la Fcredil si appresta a chiudere il girone di andata tra le mura amiche. Alle 18.30, al PalaLirone di Castel Maggiore, la squadra di coach Fabio Ghiselli ospiterà la Eagles Vergati Lissaro penultima della classe. Imbattuta in trasferta, dove si è imposta con autorità negli scontri diretti, Bologna è chiamata a evitare distrazioni e a mostrare un passo avanti sul piano mentale, dal momento che a domicilio ha ceduto le uniche due gare, con Jesi e Verona, all’interno di un percorso comunque strepitoso. Bologna ha infatti 5 lunghezze di vantaggio sulla seconda Vicenza e ben nove sulla quarta, prima esclusa dai playoff. Pensando alla corsa promozione però Ghiselli vuole vedere ulteriori passi avanti.

Intanto quest’ultima giornata di andata offre l’occasione alla Vtb di alimentare la fuga in vetta e sulla quarta: Vicenza ospita infatti Riccione in un match che potrebbe riaprire la corsa al secondo posto delle romagnole, ma queste ultime, in caso di sconfitta potrebbero consentire a Bologna di aumentare in doppia cifra il vantaggio sul quarto posto, considerato pure che Padova sarà di scena sul campo di Ravenna in una sfida che nasconde insidie. Cerca invece una prova di forza e convincente la Fcredil a domicilio, per chiudere in bellezza un girone di andata che l’ha vista dominatrice del girone C. Bologna ha trovato continutà e fluidità nelle ultime settimane puntando su Saccani e Tellaroli sull’asse palleggiatrice-opposta, con Frangipane e Taiani di banda. Ghiselli non dovrebbe cambiare: quello dei centrali è il reparto in cui il tecnico ha proposto più variazioni: se la giocano Neriotti, Pulliero e Fucka.

Altre gare: Cortina Express Imoco-Pieralisi Jesi, Rg Stampa Futura Teramo-Azimut Giorgione Castelfranco V., Clementina Castelbellino-Smapiù Arena Verona, Olimpia Teodora Ravenna-Banca Annia Aduna Padova, Angelini Cesena-Life 365 Forlì, Volksbank Vicenza-Lasersoft Riccione.

La classifica: Vtb Fcredil 31; Vicenza 26; Riccione, Padova 22; Jesi, Cesena 21; Cortina, Verona 20; Giorgione 18; Ravenna 17; Life 365 Forlì 12; Castelbellino 9; Lissaro 7, Teramo 6.