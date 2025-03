Volley B1 donne: ore 18,30. Carica Frangipane:: "Fcredil-Vicenza vale davvero tanto. Siamo pronte a tutto»

I numeri raccontano come la Fcredil sia in frenata: nel girone di andata ha dominato il girone C del campionato di B1 di volley, con 12 vittorie e 2 sole sconfitte. In questo ritorno, ha perso 3 delle prime sette partite: riaprendo la corsa al primo posto, che pareva blindato. Al PalaLirone di Castel Maggiore, la Fcredil ospiterà alle 18,30 Vicenza, seconda a 3 punti di distanza dalle rossoblù di coach Ghiselli.

"La posta in palio è alta – racconta la schiacciatrice Alma Frangipane – siamo in un momento della stagione in cui aumenta inesorabilmente l’importanza dei tre punti poiché mancano sei partite al termine della stagione regolare. Vogliamo arrivare a tutti i costi: personalmente penso sarà una battaglia in cui dovremo essere consapevoli e lucide".

La vittoria consentirebbe di blindare nuovamente un primato che non pareva più in discussione. Il ko, oltre a riaprire la corsa, aumenterebbe i dubbi sulla flessione delle rossoblù quando si avvicina il momento clou della stagione: final four di Coppa Italia e playoff. C’è il ko di Cesena (per 3-0) dell’ultimo week end da riscattare, per Bologna e certezze da ritrovare: la sfida odierna vale il primato, che Bologna intende difendere.

Le altre gare: Eagles Vergati Lissaro-Banca Annia Aduna Padova, Pieralisi Jesi-Lasersoft Riccione, Cortina Express imoco-Azimut Giorgione Castelfranco Veneto, Rg Stampa Futura Teramo-Life 365 Forlì, Angelini Cesena-Clementina Castelbellino, Olimpia Teodora Ravenna-Smapiù Arena Verona.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 47; Volksbank Vicenza 44; Lasersoft Riccione 43; Angelini Cesena 41; Banca Annia Aduna Padova 35; Olimpia Teodora Ravenna 33; Cortina Express Imoco 32; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto, Pieralisi Jesi 30; Smapiù Arena Verona 29; Life 365 Forlì 22; Clementina Castelbellino, Eagles Vergati Lissaro 14; Rg Stampa Futura Teramo 6.

Marcello Giordano