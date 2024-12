Volley B1 donne: ore 18,30 al PalaLirone. Fcredil, arriva Castelbellino. Prove di fuga per Saccani & Co.

Riscattatasi in trasferta a Castelfranco e confermatasi imbattibile lontano da casa, la Fcredil va a caccia di una ritrovata confidenza con il PalaLirone: questo pomeriggio, alle 18.30, a Castel Maggiore, le rossoblù di coach Ghiselli ospitano Clementina Castelbellino con l’obiettivo di tornare a vincere tra le mura amiche per chiudere nel migliore dei modi il 2024.

In testa alla classifica del campionato di B1 femminile di volley dopo dieci giornate, in caso di successo pieno con le marchigiane terzultime della classe, Laporta e compagne vanno a caccia dei tre punti per difendere il primato.

Se poi il successo potrà regalare o meno l’allungo in vetta lo diranno i delicati incroci tra Vicenza-Verona e Cesena-Castelfranco. Al momento le ragazze di coach Ghiselli hanno due punti di vantaggio sulla seconda e ben 7 sulle quarte, prime escluse dai playoff.

La marcia, insomma, procede spedita. Anche per questo la sfida con Castelbellino sarà importante, per la Fcredil: ai fini della classifica, ma non solo. Bologna si sta confermando tra le principali pretendenti alla A2, dopo la retrocessione della scorsa stagione e se in trasferta ha ottenuto 6 vittorie in altrettante gare, sbancando pure Vicenza, ma in casa ha un bilancio di 2 vittorie e altrettante sconfitte.

L’ultima, due settimane fa con Verona, la prima alla seconda giornata e alla prima casalinga con Jesi, formazione di medio-bassa classifica. Laporta e compagne dovranno guardarsi da cali di tensione. Ghiselli cerca dall’opposta Tellaroli e dalla centrale Neriotti quella continuità ad alto livello che non sempre hanno avuto, dal momento che fin qui hanno viaggiato a corrente alternata, con picchi di rendimento. Questo è ciò che serve per continuare il processo di crescita in vista del momento clou della stagione: ovvero i playoff. Castelbellino è la prossima tappa verso l’obiettivo.

Le altre gare: Cortina Express Imoco-Eagles Vergati Lissaro, Rg Stampa Futura Teramo-Banca Annia Aduna Padova, Olimpia Teodora Ravenna-Lasersoft Riccione, Pieralisi Jesi-Life 365 Forlì, Volksbandk Vicenza-Smapiù Arena Verona, Angelini Cesena-Azimut Giorgione Castelfranco Veneto.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 25; Volksbank Vicenza 23; Laserfsoft Riccione 21; Banca Annia Aduna Padova, Angelini Cesena 18; Smapiù Arena Verona 17; Cortina Express Imoco 16; Azimut Giorgione, Pieralisi Jesi 15; Olimpia Teodora Ravenna 12; Life 365 Forlì, Clementina Castelbellino 9; Rg Stampa Futura Teramo, Eagles Vergati Lissaro 6.