Volley B1 donne: ore 20,30. Clai, ultima gara per chiudere in bellezza

Il girone d’andata della Clai si chiude questa sera sul campo di Gosselengo dove le imolesi giocheranno alle 20,30. La squadra di Nello Caliendo (foto) vincendo conquisterebbe matematicamente il titolo di campione d’inverno, ma di fronte avrà un’avversaria quarta in graduatoria per alcuni tratti di questa prima parte di stagione ha occupato anche la prima posizione nel girone C. Sulla carta è un match che presenta tantissime difficoltà e Imola dovrà tenere la testa sul manubrio per non farsi togliere lo scettro. La Clai in questo scorcio di torneo ha fatto della continuità una delle sue armi migliori, sarà da mettere in campo pure stasera.

Le altre gare: Genova-Campagnola Emilia, Giusto Spirito Rubiera-Garlasco, Sassuolo-Fatro Ozzano, Modena-Pavia, Piacenza-Libertas Forlì, riposa Mosaico Ravenna.

La classifica: Clai 30; Garlasco 28; Giusto Spirito Rubiera 26; Gossolengo 24; Campagnola Emilia 19; Libertas Forlì 18; Fatro 15, Modena 14; Sassuolo 12; Pavia 11; Mosaico Ravenna 10; Genova 8; Piacenza 1.