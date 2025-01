Volley B1 donne Sofferto successo a Mestrino. Olimpia, con fatica

MESTRINO 1 OLIMPIA TEODORA 3 (25-17, 19-25, 21-25, 14-25)

MESTRINO: Green 1, Dotta 10, Sturaro 10, Tiso 10, Campagnaro 9, Fabbio 16, Morbiato (L).

OLIMPIA TEODORA: Poggi 1, Marchesano 16, Pirro 13, Fabbri 3, Casini 15, Balducci 8, Franzoso(L); Nika 6, Toppetti, Bendoni 1, Missiroli. NE: Fusaroli, Piraccini e Benzoni. All. Rizzi.

Sofferta vittoria dell’Olimpia Teodora sul campo del Mestrino, formazione che, finora, aveva colto un solo successo sulle 11 partite disputate. La squadra ravennate, pur vincitrice, ha commesso molti errori, anche grossolani e non ha mai trovato, se non nel finale, la continuità di gioco che aveva espresso nelle ultime uscite del 2024. Rizzi schiera in avvio la convalescente Poggi, ma dalle fasi iniziali del secondo set la regia sarà gestita da Dezi Nika che rimarrà in campo fino al termine, risultando efficace anche con una potente e insidiosa battuta in salto mancina. Primo set di sofferenza, con la squadra di casa che rimane sempre in vantaggio e sfodera una grande prestazione difensiva che costringe l’Olimpia valori bassissimi in attacco (26%). Le ravennati vanno in difficoltà anche nel secondo set, subendo fino al 8-9, ma si sbloccano con tre aces consecutivi di Marchesano (7 punti nel parziale) e difendono il vantaggio, grazie anche a 9 errori-punto avversari. Terzo set caratterizzato da uno scadimento complessivo del gioco. Nel festival degli errori l’Olimpia conserva una maggior efficacia al servizio, a muro (due consecutivi di Casini per il break decisivo) e su palla alta. Nel quarto set emerge in modo più netto la diversa caratura fra le due squadre. Dezi Nika celebra la partita stagionale in cui ha avuto più spazio con una spettacolare serie al servizio, con raffica di punti diretti e indiretti.

Marco Ortolani