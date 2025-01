Volley B1 e B2 femminile. La Bindi Passione va a Pontedera. Maxitalia e Firenze, ostacoli duri

Dopo la convincente e vittoriosa prestazione col Montespertoli, la Bindi Passione Valdarno Volley è attesa (domani alle ore 18) da un’altra sfida con una squadra toscana. Le figlinesi saranno, infatti, di scena a Pontedera contro l’Ambra Cavallini. Gara che, guardando la classifica del girone B di B1, non dovrebbe nascondere particolari insidie per le ospiti, ma occorrerà ugualmente che le valdarnesi scendano in campo concentrate per conquistare l’intera posta in palio.

Di scena quest’oggi ed ambedue in casa, invece, le compagini maschili. La Maxitalia Jumboffice Sestese riceve la visita dei reggiani di San Martino (ore 21) col chiaro obiettivo di tornare a vincere, dopo le due battute d’arresto consecutive. Avversario, però, sicuramente non facile, visto che gli emiliani hanno un solo punto in meno dei sestesi. Il Firenze Volley (alle ore 19) si misurerà con la capolista Codyeco di Santa Croce sull’Arno: match tutto in salita per i fiorentini, penultimi posizione del girone D.

Infine, in B2 femminile: Albenga-Chianti Volley San Casciano (ore 21) Savino Del Bene Scandicci-Florenzo Pontassieve (ore 20,30), Dega Liberi e Forti Firenze-Ius Arezzo (ore 18,30), Castelfiorentino-Unomaglia Valdarninsieme (ore 18) e Rinascita Firenze-Ariete Prato (ore 21).

Ma. Fi.