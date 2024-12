Volley B1 femminile, appuntamento alle 17.30 al Ginnasio. Libertas, derby salvezza con la Teodora Ravenna

Ennesimo esame marchigiano per la Querzoli. Sgretolato il Titano e sistemata la classifica, che adesso vede Mariella e sodali veleggiare quattro ‘miglia’ al largo dei mari tempestosi della zona rossa, Forlì scende oggi (ore 17) al Palasport ‘Fontescodella’ di Macerata per frenare la scalata di una Paoloni che gode di ottima salute (è in serie positiva da 5 turni) e ritrovare il feeling con la vittoria anche lontano dal cortile di casa, dove non esulta dal 2 novembre (2-3 ad Assisi).

Coach Kunda chiede ai suoi un’altra prova solida, al cospetto di un avversario che nella fortezza di casa vanta un ruolino di marcia pressochè illibato, scandito da 4 vittorie a fronte di un solo ko (2-3 contro la Sabini Castelferretti). Squadra di valore, nella quale sgargia il baffo pungente dell’intramontabile Riccardo ‘Ric’ Tobagi, giocatore multitasking classe ’84: nato centrale (per lui anche trascorsi in A1) si è reinventato opposto poderoso. Macerata fa dell’aggressività in tutti i fondamentali il suo marchio di fabbrica.

Tempo di derby, invece, per la Life365.eu, che alle 17.30 riceve nell’’arena’ del Ginnasio sportivo le leonesse dell’Olimpia Teodora Ravenna in un crash-test delicatissimo, nel quale i punti valgono doppio. La Libertas Forlì si presenta all’appuntamento tirata a lucido, sull’onda di due vittorie consecutive che hanno riacceso la scintilla, riempito il serbatoio della fiducia e consentito a Gregori e compagne di mettersi alle spalle due dirette concorrenti per la salvezza: Futura Teramo e Eagles Vergati Padova. Segnali tangibili di ripresa, questi, da mettere a frutto oggi contro un’altra avversaria tutt’altro che irresistibile, anch’essa alloggiata in zona sofferenza, a quota 9, in coabitazione pure con Castelbellino. Reduce dal passo falso casalingo con Giorgione, che ha interrotto bruscamente una mini striscia di due vittorie consecutive, la Teodora giunge a Forlì a caccia di riscatto per saziare la sua fame di punti col pane della vittoria.

Marco Lombardi