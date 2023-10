Volley B1 femminile, bel colpo in trasferta. Forlì stende Ravenna

Il derby è della Bleu Line. Prova di carattere di Forlì che, sostenuta da un tifo indiavolato, ha disfatto il Mosaico a domicilio 1-3 (20-25, 20-25, 25-19, 17-25) e ritrovato il sorriso dopo due stop. Prive di Bruno (ginocchio ko?), rimpiazzata da Comastri, le ragazze di Biagio Marone hanno servito meglio (6 ace contro 2) e murato di più (11 punti a 8), stravincendo il confronto in ricezione grazie a un superbo 72% di positive, tale da sopperire all’impietoso 24% in attacco. In evidenza Pulliero (14 punti, 1 ace e 3 block), che non ha fatto rimpiangere l’ex Bacchilega.

Forlì ha approcciato bene il match (5-8) e resistito al ritorno del Mosaico, poi è scappata (15-21) e ha chiuso. Sprint Bleu Line in avvio del secondo set: 0-5. Ravenna è risalita e ha impattato a 10. Le biancoblù, però, non si sono fatte intimidire: hanno allungato (+4) con un ace di Bellavista e raddoppiato (20-25). Qui Forlì ha allentato la morsa e il Mosaico ne ha approfittato: 8-1, 16-9 e 25-19. Ma l’illusione delle ravennati di riaprire la contesa è evaporata nel quarto set: l’equilibrio si è spezzato a 7, poi solo Bleu Line. Che ha urlato con Bernardeschi dai 9 metri.

Tabellino Bleu Line: Bernardeschi 6, Sgarzi 1, Gregori (L1), Cavalli (L2), Giacomel 5, Esposto ne, Pulliero 14, Comastri 9, Balducci 1, Gatta 7, Bellavista 10, Simoncelli 1. All.: Marone.

m. lo.