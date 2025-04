Volley b1 femminile. Bindi Passione in ritmo. Campagnola ko al quinto

Campagnola Emilia

2

Bindi Passione Valdarno

3

TIRABASSI & VEZZALI CAMPAGNOLA EMILIA: Muzi 26, Frignani 6, Pinarello 4, Coveccia 18, Maghenzani 14, Rossi 10, Magnani, Bici L. All. Longagnani.

BINDI PASSIONE VALDARNO: Saveriano 3, Biondi 16, Sangoi 7, Bartesaghi 21, Poli 13, Vittorini 21, Nannini 1, Ciancio L. All. Bertini.

Arbitri: Santin e Tramontano.

Parziali: 24-26, 28-26, 19-25, 25-19, 13-15.

La sfida fra le reggiane di Campagnola e la Bindi Passione Valdarno Volley è durata oltre due ore di gioco ed è stata appassionante e sul filo dell’equilibrio. Le valdarnesi si sono portate due volte in vantaggio, ma le locali hanno saputo replicare, allungando il match fino al tie-break che, come il resto dell’incontro, si è dimostrato di livello. Al termine di questa maratona, meritatamente, sono state poi le figlinesi a imporsi 2-3, conquistando due punti molto importanti per rimanere quarte nel girone B, potendo sperare di agganciare i playoff. La prossima giornata ancora una trasferta, ospite dell’Anderlini Modena.

Ma. Fi.