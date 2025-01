Volley b1 femminile. Bindi Passione show. Sono punti preziosi con Montesport

Bindi Passione 3Montesport 0

BINDI PASSIONE VALDARNO VOLLEY: Saveriano 1, Biondi 11, Sangoi 13, Bartesaghi 12, Poli 13, Giardi 1, Vittorini 6, Ciancio L. All. Bertini.

MONTESPORT: Lazzeri 4, Scardigli 12, Giubbolini 4, Mezzedemi 5, Bruni 4, Galli 2, Dri 1, Para, Castellani L. All. Barboni.

Arbitri: Mantegna e La Mantia.

Parziali: 25-19, 25-18, 25-19.

Brillante prestazione della Bindi Passione Valdarno Volley che piega in tre set il Montesport. Un successo fortemente voluto dalle atlete dirette da Bertini che hanno saputo imporre il proprio gioco, lasciando poco spazio alle repliche delle avversarie. Non vi sono stati, dunque, particolari sussulti in un match che ha visto le figlinesi portarsi sul 16-14 e poi 21-18 nella prima frazione, chiudendola quindi sul 25-19. Nel secondo set, Poli e compagne avanti per 16-13 e 21-16, fino al conclusivo 25-18. Nulla da fare, infine, per il Montespertoli neppure nel terzo game, vinto dalle locali per 25-19. Le valdarnesi consolidano, pertanto, la quinta posizione nel girone B di Serie B/1.

Ma. Fi.