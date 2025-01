Volley b1 femminile. Bindi Passione passa d’autorità a Pontedera

Ambra Cavallini Pontedera 1 Bindi Passione Valdarno Volley 3

AMBRA CAVALLINI PONTEDERA: Chisari, Covino, Macelloni, Meini, Simoncini, Norci, Matteoli, Chiericoni, Casarosa L. All. Bigicchi.

BINDI PASSIONE VALDARNO VOLLEY: Saveriano, Biondi, Sangoi, Bartesaghi, Poli, Giardi, Vittorini, Ciancio L. All. Bertini.

Arbitri: Fiori e Gemma.

Parziali: 20-25, 22-25, 32-30, 17-25.

Missione compiuta, ma il successo esterno della Bindi Passione sul Pontedera è costato molto caro in termini d’infortuni alla compagine diretta da Bertini (rottura del tendine per Giardi e distorsione a una caviglia per Vittorini). Primo set vinto dalle figlinesi per 20-25 e seconda frazione conquistata meritatamente 22-25; una prima parte di match equilibrata. Nel terzo game, interminabile e avvincente, erano, invece, le padrone di casa a imporsi 32-20. Nel quarto set, le ospiti avevano l’indubbio merito di frenare sul nascere la voglia di rimonta delle avversarie, vincendo 17-25. Con questa affermazione, le valdarnesi consolidano, pertanto, la quinta posizione.

Ma. Fi.