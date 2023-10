Volley B1 femminile. Bleu Line troppo molle, travolta al Ginnasio

L’Everest (Miovolley) è inaccessibile per una Bleu Line senza nerbo né anima. Forlì s’inchina anche a Gossolengo, corsara al Ginnasio sportivo 0-3 (21-25, 21-25, 17-25) e incassa il secondo ko consecutivo. La truppa di Biagio Marone regge il confronto in battuta (5 ace a 6) e ricezione (51% di positive contro 53%), ma paga il pessimo 28% in attacco (evanescenti Gatta e Giacomel) e un muro fragilissimo (4 punti a 9, di cui 5 della sola Guaschino); a condire il tutto ci ha pensato la regia horror di Bernardeschi, presto panchinata. Si salva solo Pulliero (12 punti).

Fin dall’inizio Gossolengo batte cassa (1-3), anche se Forlì risponde (9-6). Poi le piacentine alzano i giri e infilano un parziale devastante di 0-8 (9-14), che taglia le gambe alla Bleu Line e indirizza il set. Gregori e compagne perdono lucidità e l’Everest ne approfitta: guadagna ‘metri’, grazie ai colpi della premiata artiglieria Cornelli-Scarabelli (26 punti in due) e chiude (21-25) con Nonnati che incarta la palla dell’insaccato.

Il secondo atto è la fotocopia del primo. Squadre a braccetto fino a quota 5, poi le piacentine mostrano i muscoli, si fanno largo e scavano il solco (8-13 e 11-17, siglato da una pipe di Cornelli). Scarabelli fa rima con sfracelli e imperversa da posto 4, Simoncelli sbatte sul muro piacentino (17-23) e Pulliero fa (auto)gol dai 9 metri: 21-25. In bambola, le padrone di casa vanno sotto anche nel terzo set (6-10, poi 12-19) e non riemergono più. Un monster block ai danni di Giacomel sa di sentenza: 14-23. La Bleu Line non ne ha più e si consegna al nemico, che esce da Forlì a mani piene.

Tabellino Bleu Line: Bernardeschi, Sgarzi 1, Gregori (L1), Bruno 7, Cavalli (L2), Giacomel 7, Pulliero 12, Comastri 1, Balducci 4, Gatta 7, Bellavista 1, Simoncelli 3. All.: Marone.

Marco Lombardi