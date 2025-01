Volley B1 femminile e serie B. Bindi Passione ha cambiato marcia

La classica sosta di metà campionato nei tornei di Serie B, ci permette di fare il punto della situazione riguardo al comportamento delle tre formazioni della provincia fiorentina che gareggiano in questa categoria. Nella B/1 femminile, la Bindi Passione Valdarno Volley sta traendo giovamento dal cambio di allenatore (Bertini per Gazzotti) e l’attuale posizione in classifica (quinto posto) fa ben sperare per il prosieguo nella seconda parte del torneo cadetto. Purtroppo, nell’ultima vittoriosa affermazione a Pontedera, ci sono stati due seri infortuni, specialmente quello subito da Matilde Giardi (per lei rottura del tendine d’Achille) mentre Arianna Vittorini si è procurata una distorsione ad una caviglia. Giuste ambizioni, fin da inizio stagione, non sono mai state nascoste dalla dirigenza del club figlinese e le prossime tredici partite ci diranno, dunque, se le valdarnesi riusciranno a chiudere in maniera brillante un campionato che le vede comunque partecipare come debuttanti.

In campo maschile, Serie B, momento di appannamento per la Maxitalia Jumboffice Sestese che ha perso la testa della classifica del girone D. Tre sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare al quinto posto la compagine allenata da Marchi. Opportunamente, a Sesto Fiorentino non si drammatizza, ma la sosta arriva probabilmente al momento giusto per riorganizzarsi. Le indubbie qualità tecnico-agonistiche della Sestese si sono manifestate chiaramente per buona parte di questa prima parte della stagione e quindi è sperabile che, da febbraio, il sestetto dello storico club toscano torni ad essere vincente.

Per quanto concerne, invece, il Firenze Volley, le palesi difficoltà sono testimoniate dal penultimo posto in graduatoria. Certamente ai fiorentini non sta mancando l’impegno, ma il campionato si sta dimostrando davvero molto difficile per i pallavolisti del capoluogo regionale. Le speranze di salvezza sono, comunque, tuttora reali e siamo certi che gli atleti diretti da Giglio faranno il possibile per scongiurare la retrocessione.

Maurizio Filippini