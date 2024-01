Volley B1 femminile: gara senza storia contro l’ultima della classe. La Clai di Caliendo non fa sconti. Piacenza sconfitta in 71 minuti

Clai Imola

3

Piacenza

0

(25-20; 25-9; 25-20)

CLAI : Casotti 2, Arcangeli 7, Cavalli 2, Cammisa 11, Lanzoni, Migliorini 5, Mastrilli, Rubini 2, Gaffuri, Esposito 12, Missiroli 5, Fazziani, Rizzo 10. All. Caliendo.

PIACENZA: Terrana, Schillkowski 3, Riccio, Da Pos, Milani 3, Ruggeri, Ouahoun 2, Bibolotti 2, Gazzola, Borri 3, Nella 9, Dodi 13. All. Licata.

Arbitri: Albergamo e Porti.

Il pronostico nella penultima giornata d’andata è stato rispettata: la Clai ha fatto un sol boccone del fanalino di cosa Piacenza. Alle ragazze imolesi sono bastati 71 minuti per avere la meglio sulle avversarie che in questa stagione non hanno mai vinto un match. La Clai ha preso subito in mano le redini del match, non devono ingannare i venti palloni messi a terra dalle avversarie nel primo set. Nel secondo non c’è stata storia dove Piacenza ha segnato solamente 9 punti. Nel terzo le locali hanno chiuso i conti senza colpo ferire e aggiungendo tre punti al proprio bottino. Sabato prossimo ultima del girone d’andata sul campo del Gossolengo attualmente quarto in graduatoria.

a.m.