Volley B1 femminile - Il Riccione alle 17. Olimpia, derby-time

Terzo derby stagionale per l’Olimpia Teodora che - nelle due occasioni precedenti contro Cesena e Forlì - ha colto importanti e spettacolari vittorie, fondamentali per l’attuale posizione di classifica. L’avversario odierno (fischio d’inizio al Costa alle 17) è la Lasersoft Riccione, che dopo aver vinto il campionato di B2 dello scorso anno, ha affrontato la categoria superiore con grande decisione, visto il terzo posto attualmente occupato, frutto di 7 vittorie e 3 sconfitte. Nell’ultimo impegno le riccionesi hanno nettamente sconfitto il Teramo.

L’organico dello scorso anno, guidato da coach Piraccini, è stato potenziato con Saguatti (ex San Giovanni Marignano) e Morolli (sorella di Elisa e figlia di Doria Carnesecchi, entrambe ex Teodora, ovviamente in epoche diverse). Il gruppo di Rizzi ha lavorato con regolarità, recuperando dalle influenze della settimana scorsa. Indisponibile la sola Sara Gabrielli, ferma da tempo per problemi alla spalla che però, a giorni, potrebbe riprendere gli allenamenti, tornando utilizzabile a partire da gennaio. Al suo posto solito ballottaggio Balducci-Missiroli. Confermate Poggi, Casini, Marchesano, Fabbri, Pirro e Franzoso negli altri ruoli.

Marco Ortolani