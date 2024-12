Volley B1 femminile. La Life365.eu vince e risale

La Life365.eu vola sul nido delle aquile. Forlì piega la Eagles Vergati Padova a domicilio, al termine di un match più tirato di quanto non dica il risultato finale: 0-3 (24-26, 23-25, 24-26). Premiata la determinazione della Libertas, più lucida nei momenti topici del match, che coglie la seconda vittoria consecutiva e aggancia a quota 9 Castelbellino e Olimpia Teodora Ravenna, prossima avversaria di Gregori e compagne al Ginnasio sportivo, lasciandosi alle spalle proprio le patavine e Teramo. In evidenza Camilla Bruno (15 punti, con 2 block e il 65% in attacco).

È della Libertas il primo strappo: 5-7. Padova reagisce e impatta (10-10), poi allunga (16-13). Ma Forlì resta avvinghiata al set (20-19), quindi riprende le aquile (21-21) con una fast di Bruno. Arrivo in volata, decidono due francobolli di Simoncelli: 24-26. Secondo atto sull’altalena, con break (3-1) e controbreak (9-10). Padova patisce il calo vistoso di Dotta; Forlì ne approfitta e allunga il passo: 10-14 e 12-16. Le aquile non demordono: si levano in volo (21-21) e ribaltano la Life365.eu (23-22), salvo poi fare harakiri sul più bello: 23-25. Si cambia campo e l’equilibrio regge fino a quota 9. Il copione non cambia: Forlì fugge (12-15), Padova pareggia (a 18) e sorpassa (21-20). Ma il finale è tutto di marca Libertas: Folli pareggia e Simoncelli scatena la festa (24-26).

Tabellino: Gregori (L), Gennari 7, Bruno 15, Chinni 2, Folli 13, Blaseotto 6, Achim ne, Bortolato ne, Galletti 1, Ronchi 1, Simoncelli 10, Esposto ne, Repossi ne. All.: Marone.

Marco Lombardi