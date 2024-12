VOLLEY B1 FEMMINILE. La Vtb cerca riscatto a Castelfranco Veneto

Il Volley Team Bologna è chiamato a rialzarsi. La Fcredil cerca riscatto dopo il secondo ko stagionale casalingo, accusato una settimana fa al PalaLirone di Castel Maggiore, contro quella Verona allenata dall’ex tecnico Zappaterra. Cerca riscatto in trasferta, laddove è ancora imbattuta: proverà a mantenersi tale oggi a partire dalle 17.30, a Castelfranco Veneto, sul campo dell’Azimut Giorgione. C’è un primato da difendere dal possibile ritorno di Vicenza, impegnata sul campo tutt’altro che insuperabile della Clementina Ancona, penultima. C’è un quarto posto (il primo riservato alle escluse dai playoff del campionato di B1 femminile) dell’Aduna Padova, impegnata tra l’altro nello scontro diretto con Cesena tra due formazioni obbligate a vincere per non perdere il treno playoff, obiettivo stagionale. Bologna, però, è un passo avanti: insieme a Vicenza è la formazione favorita per la vittoria e la promozione e sta rispettando i pronostici, nonostante due inciampi evitabili con Jesi e Verona, entrambi in casa. Entrambi hanno evidenziato come sotto pressione, all’interno di partite sporche, Bologna abbia perso lucidità e testa: difetto da limare in vista dei playoff, quando lucidità, testa e capacità di reggere la pressione diventeranno determinanti. Ma si parla comunque di due inciampi per una squadra prima in classifica, imbattuta in trasferta e a caccia del ritorno in serie A2. Coach Ghiselli cerca la reazione: in primis da parte di Neriotti e Tellaroli, sotto tono nell’ultima giornata.

A Castelfranco Veneto Bologna cerca una dimostrazione di forza e continuità per difendere il primato e provare ad allungare sulla quarta della classe e per dimostrare che a prescindere dai due ko casalinghi abbia spalle larghe, freddezza e capacità di reggere la pressione data dall’essere la favorita.

Altre gare: Eagles Vergati Lissaro-Pieralisi Jesi, Banca Annia Aduna Padova-Angelini Cesena, Lasersoft Riccione-Rg Stampa Futura Teramo, Life 365 Forlì-Olimpia Teodora Ravenna, Clementina 2020 Ancona-Volksbanks Vicenza, Smapiù Arena Verona-Cortina Express Imoco.

Classifica: Vtb Bologna 22; Vicenza 20; Riccione 18; Padova 17; Cortina, Cesena 16; Cast. Veneto 15; Verona 14; Jesi 12; Ravenna, Forlì, Clementina; Teramo, Lissaro 6.

Marcello Giordano