Volley b1 femminile. Lasersoft Riccione, altro test duro contro Vicenza

Ancora un impegno di altissima classifica per la Lasersoft Riccione che, dopo aver perso con onore con la capolista Bologna una settimana fa, si trova a dover affrontare la seconda della classe, Vicenza. Si gioca oggi alle 18 in terra veneta (dirigono Chiriac e Mutti) e anche le padrone di casa dovranno tenere gli occhi aperti, perché Riccione è sempre terza e ha dimostrato di poter giocare testa a testa anche con le squadre più importanti del girone C di B1. È l’ultima gara del girone d’andata. Oggi si giocano anche San Vendemiano-Jesi, Teramo-Giorgione, Castelbellino-Castel D’Azzano e Teodora Ravenna-Padova. Domani spazio a Cesena-Forlì e Bologna-Mestrino. La classifica: Bologna 31; Vicenza 26; Lasersoft Riccione e Padova 22; Jesi e Cesena 21; San Vendemiano e Castel D’Azzano 20; Giorgione 18; Teodora Ravenna 17; Forlì 12; Castelbellino 9; Mestrino 7; Teramo 6.