Volley B1 femminile. Liberi e Forti a picco. Roma più brillante

VOLLEYRO CDPAZZI ROMA

3

LIBERI E FORTI FIRENZE

0

VOLLEYRO CDPAZZI ROMA: Vighetto 18, Esposito 13, Allaoui 16, Talarico 7, Martinelli 7, Fusco 9, Bonafede L., Ndoye 2, Camerini 1, Lari, Lerario. All. Cristofani.

LIBERI E FORTI FIRENZE: Alberti, Costamagna 10, Galli 7, Bruni 5, Sacchetti 8, Degli Innocenti 9, Coluccini L., Becucci, Goretti, Pieraccioni. All. Pucci.

Arbitri: Vannuzzi e Cappello.

Parziali: 25-17, 25-17, 25-20.

Nulla da fare per la LIberi e Forti Firenze che si arrende per 3-0 di fronte ad un brillante al Casal De’ Pazzi. Gara che è stata sempre saldamente nelle mani delle locali, le quali non hanno concesso nulla alle avversarie. D’altronde, l’attuale differenza in classifica faceva prevedere un match tutto in salita per le atlete di Pucci. Nel prossimo turno, la Liberi e Forti affronterà in casa il Cesena, seconda forza del girone D di Serie B/1.

Ma. Fi.