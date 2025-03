Volley B1 femminile. L’Olimpia fatica solo un set poi Ancona cede di schianto

CLEMENTINA Ancona0OLIMPIA TEODORA3(26-28, 17-25, 18-25)

CLEMENTINA: Belegni 4, Luciani 2, Barbolini 7, Malatesta 19, Calza 1, Tomasetig 13, Sposetti (L); Usberti 3, Giuliani. All. Moretti.

OLIMPIA: Poggi 5, Marchesano 9, Pirro 14, Casini 15, Bendoni 3, Balducci 11, Franzoso (L); Piraccini, Nika 1. NE: Fabbri, Fusaroli, Benzoni. All. Rizzi.

Note: gioco sospeso per 13’ nel secondo set per guasto al segnapunti elettronico

Ha proposto meno insidie del previsto l’impegno esterno dell’Olimpia Teodora sul campo del Clementina. Le ravennati si sono imposte con il massimo punteggio, faticando solo nel primo set. Rizzi propone Bendoni nel sestetto base in luogo di Fabbri, confermando le altre. L’Olimpia stenta in avvio (1-5), aggancia sul 15 pari con 3 punti consecutivi di Balducci, ma difetta in ricezione e le padrone di casa allungano fino al 17-22, sbagliano il servizio sul set ball (23-24) e subiscono la rimonta ospite. Meno pathos negli altri due set: l’Olimpia asciuga la casella degli errori, alza le percentuali in ricezione e distribuisce al meglio il gioco in attacco, mettendoci anche 7 aces e 8 muri. Le giallorosse tengono sempre sotto controllo il punteggio, prendendosi da subito ampi vantaggi, mentre le avversarie, ormai retrocesse, non riescono ad opporre più nulla.

Marco Ortolani