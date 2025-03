Volley B1 femminile. L’Olimpia Teodora stasera con Vicenza

Si recupererà stasera (Pala Costa, fischio di inizio ore 20.45, ingresso gratuito) l’incontro valido per la 19ma giornata del campionato di B1 femminile, non disputatosi sabato scorso per la chiusura precauzionale di tutti gli impianti sportivi comunali a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il nostro territorio.

"Per noi c’è stato il piccolo disagio di dover riprogrammare la settimana di lavoro – commenta il presidente Poggi – cosa che siamo riusciti a fare grazie alla collaborazione delle altre società che frequentano il PalaCosta. Dispiace, invece, per le nostre avversarie, che saranno costrette ad una imprevista trasferta infrasettimanale e ad un ritorno a tarda ora che può sfavorire atlete che studiano o lavorano".

L’Olimpia riceve la Voklsbank Vicenza, squadra che occupa il terzo posto in classifica ma, vincendo il recupero, può tornare seconda, ri-superando Riccione e distanziando Cesena, le due concorrenti per la conquista dei playoff che, nell’ultimo turno, hanno entrambe colto vittorie da 3 punti.

Le vicentine hanno trovato qualche intralcio recente nella loro corsa di alta classifica, con due sconfitte nelle ultime quattro partite nel derby contro Aduna Padova e, nell’ultima uscita, contro Jesi in casa. In questo modo hanno perso contatto con il primo posto (utile per un tabellone playoff più comodo) della capolista Bologna e si sono viste insidiare dal tandem romagnolo Riccione-Cesena. Più blanda l’insidia dell’Olimpia, staccata di ben 8 punti.

All’andata fu un match equilibrato con le ravennati, sotto di 2-0, che arrivarono ad un soffio dal portare la contesa al quinto set, uscendo sconfitte per 3-1.

Rizzi potrà contare su tutta la rosa e dovrebbe ripresentare in avvio il 6+1 abituale, ma con le possibili alternative in corsa di Nika in regia, Bendoni al centro e Missiroli e Gabrielli all’ala, viste spesso nelle ultime uscite.

Marco Ortolani