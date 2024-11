Volley B1 femminile. L’Olimpia Teodora per il riscatto sul campo della Vtb Bologna

Terzo impegno in sette giorni per l’Olimpia Teodora che affronta la breve, ma assai impegnativa trasferta a Castel Maggiore, sul campo del Progresso Bologna. Le giallorosse sono reduci da due sconfitte in gare lunghe e combattute: al Costa si è ceduto in 5 set al non irresistibile Teramo, mentre contro Conegliano, nell’infrasettimanale di martedì, è mancata un po’ di continuità per riuscire a portare via almeno un punto contro la formazione veneta, giovane e ben organizzata. Destano preoccupazioni le condizioni della spalla della 25enne schiacciatrice Sara Gabrielli, apparsa piuttosto limitata nei movimenti nelle prime tre partite. La giocatrice non sarà schierata (posto presumibilmente rilevato dalla giovane Vittoria Balducci) e non si conoscono i tempi di un possibile recupero. Scenderanno invece regolarmente in campo le diagonali Poggi-Casini, Marchesano-Fabbri, l’altro martello Pirro e il libero Franzoso. Le bolognesi occupano una zona alta di classifica, alle spalle dell’imbattuto Cesena, con due vittorie e una sconfitta, patita sabato scorso in casa contro quella Pieralisi Jesi, sconfitta a domicilio dall’Olimpia nella promettente gara di esordio.

Le due formazioni si sono incrociate anche in precampionato, chiudendo per 2-2 una combattuta amichevole alla "Mattioli". Per l’Olimpia, oltre al desiderio di fare punti, c’è la priorità di mettere un po’ d’ordine nel gioco, che reclama affidabilità sulle lunghe distanze per poter portare serenamente in porto l’ambizioso obiettivo inziale della salvezza (retrocedono le ultime quattro). A tratti, però, la squadra ha dimostrato di avere potenzialità interessanti. "Quando riusciamo a incanalare la partita nel modo giusto – aveva commentato Rizzi dopo la sconfitta interna con Teramo – poi bisogna essere capaci di mantenere quel livello di gioco e il controllo della partita".

La partita di domani sarà trasmessa in diretta sui canali social dell’Olimpia Teodora con inizio alle 18.30.

Marco Ortolani