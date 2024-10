Volley B1 femminile. Olimpia, finalmente a casa: oggi si gioca al PalaCosta

C’è attesa per il ritorno dell’Olimpia Teodora nello storico PalaCosta, impianto in cui visse l’epopea “imperiale“ degli anni Ottanta e un’ultima esperienza di livello con un quinquennio in A2, chiuso tre campionati fa. La società si è quindi ridimensionata disputando campionati di B2, l’ultimo dei quali chiuso con una retrocessione. Ma i rimescolamenti estivi hanno portato ad un rilancio delle ambizioni con l’acquisizione di un titolo di B1 e la creazione, da parte del presidente Poggi, di un organico giovane e territoriale (9 ragazze su 14 sono ravennati) affidato ai tecnici Rizzi e Falco. L’avvio di sabato scorso è stato promettente, con una vittoria per 3-2 sul campo del quotato Jesi ("un po’ troppa tensione negli scambi iniziali, poi le ragazze si sono espresse bene" è il parere di Rizzi) e oggi, alle 17, le giallorosse sperano di bagnare con un successo anche l’esordio interno.

L’avversario porta il nome altisonante della cittadina veneta di Conegliano, che ha vinto cinque degli ultimi sei scudetti e che iscrive alla serie B la propria seconda squadra, come faceva la stessa Olimpia Teodora all’epoca dei trionfi (che raggiunse anche la A2 ridenominandosi “Futura“), esempio al quale Conegliano dichiaratamente si ispira. "Sono la squadra giovanile di una società importante – commenta coach Rizzi – e quindi atlete promettenti con grandi mezzi fisici. Il nostro compito sarà quello di creare subito delle difficoltà per evitare che possano prendere coraggio e sprigionare tutta la loro potenzialità". All’esordio le venete hanno superato per 3-1 il Teramo. Tutte disponibili le giallorosse, che ripartiranno con Poggi in regia, Casini opposta (la sua mano pesante, anche dalla seconda linea, ha firmato 25 punti nella trasferta di Jesi), Fabbri e Marchesano al centro, Gabrielli e Pirro alle bande e Franzoso libero. Pronte all’uso le giovani ravennati Toppetti e Balducci che, anche a Jesi, hanno avuto spazi significativi. L’ingresso al Palasport sarà gratuito. Il recupero del pubblico di appassionati di volley femminile, allontanatosi negli ultimi anni, è uno degli obiettivi dichiarati della società.

Marco Ortolani