Volley b1 femminile. Riccione lotta, ma si arrende a San Donà

Niente rivincita. La Lasersoft Riccione non riesce a rifarsi dopo il ko interno con Jesi e cede anche a San Donà di Piave contro la Cortina Express Imoco. Le padrone di casa vincono 3-1 un match che ha visto le riccionesi lottare alla pari solo a partire dal secondo quarto. Il primo, finito 25-15 per l’Imoco nonostante una buona prova di Tallevi, provoca però una pronta reazione nel secondo. Riccione conduce anche 11-9 e gioca alla pari delle avversarie, che però nel finale sono più lucide e chiudono il set sul 25-22. Nel terzo la Lasersoft parte forte (3-0), si trova sotto sul 7-9 ma piazza quattro punti consecutivi e non si guarda più indietro. Il vantaggio è ridotto ma continuo, con l’Imoco che arriva vicina sul 22-21 ma con Riccione che chiude 25-23. Nel quarto l’Imoco è brava a comandare chiudendo 25-20. Il tabellino: Bologna 7, Calvelli 7, Tallevi 24, Spadoni 9, Gabellini 11, Montesi 2, Morolli 1, Saguatti, Tobia, Chistè, Vidali L2 ne. All.: Piraccini.