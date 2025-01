Volley B1 femminile. Riccione lotta a Vicenza, ma si inchina al tie break. Girone di andata chiuso al quarto posto

La gran rimonta non è coronata da una vittoria. La Lasersoft Riccione cade in casa della seconda della classe Vicenza, ma può essere orgogliosa di aver portato un top team come quello veneto al tie-break. Il 3-2 finale è frutto di un doppio 25-21 nei primi due set, con le locali a giocare perfettamente i punti importanti, e con Riccione e mettere insieme una clamorosa rimonta. La squadra di Piraccini prosegue a combattere punto su punto al terzo e, questa volta, riesce a essere più incisiva quando conta, strappando il set alle avversarie (23-25). Nel quarto, la possibilità di tornare a casa senza punti si fa concreta, nonostante il gran gioco. Invece la Lasersoft riesce ancora a beffare Vicenza, questa volta ai vantaggi, e chiude sul 24-26. Niente da fare invece al tie-break, con le venete a vincere 15-9. Il tabellino di Riccione: Spadoni 11, Morolli 11, Gabellini 7, Tallevi 19, Bologna, Chisté, Calvelli 11, Saguatti 24, Montesi 2, Vitali L, Calzolari L, Tobia ne, Gugnali ne. All.: Piraccini. La classifica del girone C alla fine dell’andata: Bologna 34; Vicenza 28; Cesena 24; Lasersoft Riccione, San Vendemiano e Castel D’Azzano 23; Padova 22; Giorgione e Jesi 21; Ravenna 20; Forlì 12; Castelbellino 9, Mestrino 7, Teramo 6.