Volley B1 femminile. Riccione torna in campo. Trasferta nelle Marche

Torna il campionato di B1 e la Lasersoft Riccione riparte da Moie di Ancona, dove affronterà la Clementina Castelbellino. Oggi, alle 18 (arbitrano Tosti e Sacrini), via a un girone di ritorno che chiede alle riccionesi una conferma rispetto allo strepitoso percorso dell’andata. La squadra di Piraccini, nel gruppo delle quarte, se la vedrà con una formazione che non ha raccolto punti nelle ultime quattro giornate e che vuole risalire la china in fretta, visto il divario già importante nei confronti della decima, l’ultima delle salve. La stessa Riccione è a tre ko nelle ultime quattro gare, ma va detto che il calendario ha proposto formazioni di prima fascia in serie e la squadra non ha affatto sfigurato. All’andata, l’esordio in campionato, La Lasersoft vinse 3-0 centrando il primo storico successo in B1. Una vittoria netta e indiscutibile, con le avversarie lasciate a 17, 16 e 19 punti nei tre set, a testimonianza delle possibilità tecniche e dello stato di salute del gruppo.

La classifica: Bologna 34; Vicenza 28; Cesena 24; Lasersoft Riccione, San Vendemiano e Castel d’Azzano 23; Padova 22; Giorgione Castelfranco e Jesi 21; Ravenna 20; Forlì 12; Castelbellino 9; Mestrino 7; Teramo 6.