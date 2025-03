Volley B1 femminile. Riccione vince di slancio in casa di Padova. Successo fondamentale in chiave playoff

Ennesima perla. La Lasersoft Riccione vince 3-0 a Padova e compie un passo importante verso una possibile qualificazione ai playoff. Da sogno neanche da sfiorare a realtà tangibile, con una diretta rivale ricacciata a -8 e ora con tre contendenti in ballo per due posti, dando per scontata la prima posizione di Bologna. In terra veneta, le ragazze di Piraccini conducono per larga parte del primo set, ma Padova reagisce e sorpassa sul 18-17. Lo spunto finale, però, è targato Morolli (22-25). Nel secondo c’è tanto equilibrio fino al 16-16, poi un piccolo break di 0-3 lancia la Lasersoft verso il 22-25 grazie alle iniziative di Tallevi e Saguatti. Nel terzo non c’è storia, con le ospiti a dominare fin da subito e ad allungare fino al 14-24, prima della chiusura sul 19-25. Il tabellino: Calvelli 3, Gabellini 10, Spadoni 11, Montesi 1, Saguatti 13, Morolli 2, Tallevi 9, Calzolari L1, Godenzoni, Chistè. Gugnali ne, Vidali L2 ne, Bologna ne, Tobia ne. All.: Piraccini. La classifica: Bologna 47; Lasersoft Riccione 40; Vicenza* e Cesena 38; Padova 32; San Vendemiano 31; Ravenna* 30; Castel d’Azzano e Jesi 29; Giorgione 28; Forlì 20; Castelbellino e Mestrino 14; Teramo 6. *= una partita in meno.