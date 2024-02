Volley B1 femminile. Valdarninsieme ko. Passa Santa Lucia

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME

0

ICS VOLLEY SANTA LUCIA ROMA

3

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Scardigli 16, Gabbrielli 7, Auretti 9, Mariottini 6, Zatini 4, Pezzatini, Sabbatini 2, Ori 2, Brogi, Moleri L., All. Lapi.

ICS VOLLEY SANTA LUCIA ROMA: Cottone 10, De Arcangelis 19, Culiani 12, Sturabotti 11, Mazzoni 5, Gatto 3, Rumori L., Cherubini, Colonnelli. All. De Gregoriis.

Arbitri: De Martini e Fantoni

Parziali: 21-25, 21-25, 15-25.

Le romane del Santa Lucia espugnano l’impianto valdarnese al termine di un match abbastanza equilibrato per buona parte del primo set, onorevolmente giocato dalle locali nella seconda frazione, mentre il terzo game è stato decisamente dominato dalle ospiti. Il Valdarninsieme ha retto, come detto, il confronto nelle fasi iniziali della gara per poi arrendersi alla distanza con il terzo set praticamente senza storia.

Ma. Fi.