Volley B1 maschile. Tuscania troppo forte. Jumboffice Sestese ko

TUSCANIA

3

M. JUMBOFFICE SESTESE

1

TUSCANIA: Buzzelli 15, Simoni 6, Genna 15, Festi 15, Lucarelli 7, Marrazzo 5, Stoleru, Pieri, Borzacconi, De Angelis, Rizzi L.

All. Perez Moreno

M. JUMBOFFICE SESTESE: Giacomelli 9, Ammannati, Badii, Benini, Carminati 10, Nuti 9, Catalano 14, Della Volpe, Bruni 6, De Cristofaro L. Goncalves, Corti 3, Buoncompagni 2, Ceccherini 2. All. Marchi.

Arbitri: Tosti e Renzi.

Parziali: 23-25, 25-20, 25-20, 25-19.

La capolista Tuscania è avversario troppo ostico per la Maxitalia Jumboffice Sestese che, pur non demeritando, deve arrendersi in quattro set. Nella prima frazione, i sestesi partono di gran carriera, mettendo in difficoltà gli avversari che vengono poi superati sul filo di lana per 23-25. Il secondo set vede quindi l’allungo decisivo dei laziali che si portano sul 20-16, chiudendo il game per 25-20. Più o meno identico l’andamento della terza frazione (25-20). Senza storia il quarto parziale, che è appannaggio dei viterbesi per 25-19. La Maxitalia resta comunque nelle zone medio-alte del girone F di Serie B.

Ma. Fi.