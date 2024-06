Volley B1. Primo colpo della Pallavolo Bologna. Ingaggiato l’opposto. Ricci Maccarini

In arrivo il primo colpo della Pallavolo Bologna. Dopo la decisione del club di rinunciare alla serie A e iscriversi alla B e dopo che il tecnico Francesco Guarnieri ha preso tempo per riflettere se accettare o meno la sfida, può partire il mercato: con l’arrivo di Lorenzo Ricci Maccarini (nella foto, 21 anni), nato a Bologna, ma originario di Conselice, dove ha mosso i primi passi. Conselice, Ravenna e Aversa, le sue esperienze, mentre lo scorso anno si è diviso tra Sorrento (A3), nel girone di andata, e San Mauro Pascoli (serie B), dove ha chiuso l’annata. Cresciuto come palleggiatore, Ricci Maccarini arriva a Bologna a caccia di spazio per completare una transizione iniziata in Romagna nella seconda parte della scorsa stagione: da palleggiatore ad attaccante di riferimento. In rossoblù arriva per ricoprire il ruolo di opposto dopo essere stato il top scorer dell’In Volley Rubicone nella seconda parte della scorsa stagione. La prossima settimana la dirigenza rossoblù incontrerà gli atleti dell’under 17 e serie C per comunicare quali elementi saranno chiamati a far parte della squadra di serie B con lo schiacciatore Fabio Ronchi e Dalfiume, impegnato in nazionale under 18 agli Europei. Tra questi, Luca Falzone, Martino Bigozzi, Gioele Imperato e Andrea Dezaiacomo, convocati nella selezione regionale in vista del Trofeo delle Regioni. Dopo l’arrivo di Ricci Maccarini, sarà caccia a un palleggiatore e a due centrali.

Intanto la Pallavolo Bologna ridisegna la logistica: i rossoblù si alleneranno la prossima stagione tra PalaCopernico e PalaSavena, che rimarrà il campo di gioco anche in B.

