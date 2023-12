Volley B2 donne. Battistelli vincente dopo la "sterzata»

La Battistelli chiude il 2023 con una vittoria che vale doppio. Dopo l’esonero dell’allenatore e l’infortunio del capitano, la Blu Volley va a vincere a Pescara per 3-1 (16-25, 29-31, 25-23, 18-25). In settimana il consiglio direttivo del club del presidente Alfonso Petroselli aveva deciso di cambiare conduzione tecnica: al posto di Simone Mattioni, il secondo allenatore Alessandro Lorenzi coadiuvato da Giorgio Tosti e Danilo Alberto. Inoltre durante la gara con le abruzzesi si è infortunata il martello Nasari. Nonostante tutto le Baltigirls sono andate ad espugnare il campo del Pescara consolidando la seconda posizione in classifica della B2. Tre punti importanti per la Battistelli che va al riposo natalizio con una buona posizione e potrà sfruttare la sosta per recuperare le infortunate. Ora si cerca il nuovo coach.

b.t.