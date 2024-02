Volley B2 donne. Riccione ok Rimini battuta

La Lasersoft Riccione torna alla vittoria e lo fa con un 3-0 molto significativo, lasciando a Massa le briciole (13, 15 e 20). Per la Piraccini band una partita mai in discussione, eppure le ospiti prima del match erano la terza forza del campionato. C’è gara solo nel terzo set, prima è stato solo dominio riccionese. Il tabellino: Tobia 9, Gugnali 7, Ricci 6, Montesi 4, Spadoni 13, Gabellini 9, Bologna 13, Mercolini 1, Calzolari libero. Non entrate Tallevi, Spinaci, Jelenkovic, Godenzoni. All.: Piraccini.

Stessa tendenza, a parti invertite, per l’Emanuel Raggini Rimini, che soccombe 0-3 con Porto San Giorgio arrivando a 17, 11 e 21 nei rispettivi set. Equilibrio nel primo set fino al 13-15, poi le ospiti dilagano e dominano anche il secondo. Gran battaglia nel terzo, ma dopo il 20-22 Porto San Giorgio ha lo spunto migliore e chiude col cappotto. Il tabellino: Pivi 11, Orsi 2, Catalano, Magalotti 2, G. Morelli 10, Ricci 5, Magi 1, Greco 4, Pasolini, Fabbri libero 1. Non entrate Astolfi, Forlani, Verde e A. Morelli. All.: Galli.