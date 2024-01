Volley B2 e C Battistelli Blu con Ravenna. Montesi alla conquista della Terra dei Castelli

Serie B2. La Battistelli Blu Volley inizia il 2024 affrontando l’Olimpia Ravenna nella 12° giornata del campionato di B2 oggi alle 21 al PalaMegabox. La squadra del presidente Petroselli dopo aver recuperato tutte le ragazze con i vari problemi influenzali si appresta ad affrontare la storica società ravennate. "Sarà una gara dura perché ricominciare a giocare dopo quasi un mese di stop non è mai facile – dice il presidente Alfonso Petroselli -, ma abbiamo intenzione di proseguire il bel trend avuto nell’ultima parte del 2023 a coronamento di un’annata piena di soddisfazioni".

Serie C. Nel maschile, girone A, oggi pomeriggio alle 17,30 Montesi Pesaro-Terra dei Castelli: "Arriviamo da una lunga sosta natalizia nella quale abbiamo lavorato molto sulla battuta, cambio palla, muro e difesa – racconta coach Massimo Antoni –. Abbiamo dovuto fare i conti con degli attacchi influenzali, ma gli ultimi allenamenti sono stati più che buoni e sono sicuro che sabato metteremo in campo la miglior prestazione possibile". Alle 18 Del Celso-Bertuccioli Bottega. Così il direttore sportivo Andrea Signoretti: "Partita subito impegnativa, ma noi dobbiamo cercare assolutamente una vittoria per ovviamente mettere pressione al San Benedetto. Della prima parte della stagione, devo dire che sono molto soddisfatto, perché a conti fatti abbiamo perso una sola partita contro l’attuale capolista". Nel girone B, alle 17,30 Ancona-Borgovolley Fano: "Sarà una partita che assegnerà punti molto pesanti per la seconda fase – commenta coach Diego Palazzetti – i nostri avversari sono una squadra ostica ma noi abbiamo le carte in regola per andare a fare risultato". Alle 19 Virtus Fano-Axore: "Punti importanti per entrambe le squadre – afferma coach Michael Angeletti –. Noi matematicamente già nei playoff cerchiamo punti da portarci dietro, loro alla ricerca di punti che gli permettono di entrare nei playoff".

Nel femminile, girone A, oggi pomeriggio alle 17 si gioca l’atteso Pergola-Urbino: "Sarà una partita molto impegnativa – prevede coach ducale Yuri Lazzarini –, loro devono cogliere ogni opportunità per entrare nella zona playoff e sicuramente vorranno restituirci il risultato rimediato nella gara di andata. Noi siamo tornati ad allenarci al completo solo da questo lunedì". Alle 17 Amandola-Urbania, alle 21 Fermo-Vallefoglia.

Nel girone B, sempre oggi alle 17,30 Adriatica Fano-Virtus Fano: "Abbiamo il derby cittadino contro l’Adriatica – avvisa coach Marcello Ippoliti della Virtus – una squadra in forma in questo momento, che ha recuperato giocatrici importanti che le hanno permesso di fare un salto di qualità e guadagnarsi con merito punti in classifica. Noi siamo consapevoli di avere un incontro difficile però in questa pausa natalizia ci siamo allenati bene e affronteremo la gara con fiducia". Alle 18,30 Glasstech Pesaro-Senigallia: "Riprendiamo il campionato – spiega coach Rusalen –. Veniamo da settimane complicate per via di diverse ragazze malate e poca continuità negli allenamenti. Conosciamo bene la squadra avversaria ormai e la rispettiamo, ma siamo in casa nostra e abbiamo già dimostrato di poterle tenere testa".

Beatrice Terenzi