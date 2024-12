Volley B2 e C. Le ragazze di I’Giglio si impongono sulle aretine. Timenet fatica, ma vince con la Firenze Ovest

Finalmente I’ Giglio di Castelfiorentino ha raccolto i frutti di una buona partita giocata gagliardamente e vinta chiaramente (25-18; 25-23; 25-14) contro le aretine della Ius Pallavolo. Già il primo set ha visto le biancorosse, subito in vantaggio, condurre fino al termine senza permettere alle avversarie di avvicinarsi. Nel secondo set le aretine hanno tenuto testa fin quasi alla fine del set quando le valdelsane si sono imposte per 25-23. Nel terzo set le aretine si sono rassegnate e le castellane si sono imposte per 25-14 portandosi così in classifica all’undicesimo posto con 10 punti.

In Serie C, nel girone A, la Timenet si è imposta con molta fatica dopo quasi due ore di gioco su una Firenze Ovest che ha giocato con molta grinta e determinazione. Nel primo set la Timenet ha dovuto sempre rincorrere le avversarie, cedendo alla fine per 21-25. Nel secondo set viene fuori l’orgoglio giallonero con le ragazze che si impongono 25-13. Nel terzo set la partita si riaccende fino al 23-22, ma qui le ospiti hanno un guizzo, approfittano di qualche errore delle giallonere e si impongono per 34-26. Nel quarto set ancora lotta punto a punto finché le empolesi si affermano per 25-17. Nel tiebreak il tifo trascinante degli spalti e l’incoraggiamento di Dani consente alle empolesi di imporsi per 15-12, portandosi a 32 punti in classifica, assieme all’Astra chiusure Lampo di Firenze.

La Pallavolo Fucecchio purtroppo cede malamente in casa all’Astra Chiusure Lampo di Firenze (14-25; 22-25; 13-25) in una partita che ha dimostrato la differenza di caratura delle due squadre. Con questa sconfitta le bianconere sono scese al quinto posto in classifica. La Montelupo Città della Ceramica, come da pronostico, ha dovuto cedere alla Rufina, di fronte alle locali della P.l.Remo Masi per 3-1 (25-13; 26-24; 29-31;25-20). Però il risultato non inganni, le montelupine si sono battute con grande coraggio e discreta tecnica. L’A.P. Pallavolo Certaldo ha ceduto in casa di fronte alle colligiane della Pietro Larghi per 1-3 (25-20; 18-25; 19-25; 23-25) ma con il rimpianto di non aver vinto il quarto set, che hanno sfiorato più per sfortuna che per merito. In campo maschile il Jolly Fucecchio prosegue la caduta libera in campionato avendo perso per 3-0 (26-24; 25-19; 25-21) a Livorno in casa della prima in classifica.