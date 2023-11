Volley b2 femminile. Emanuel Raggini, esordio in panchina per coach Galli

Doppio impegno ravennate per Riccione e Rimini in questa settima giornata del girone F di B2 femminile. Dopo il facile successo sull’Olimpia Teodora, questa volta la Lasersoft è in viaggio verso Ravenna per affrontare Mosaico Jr, quarta in classifica. Si gioca in posticipo domani alle 18. Sul fronte riminese, gara da non sbagliare per l’Emanuel Raggini, che gioca oggi a Ravenna (ore 18) proprio con quella Teodora annientata dalle cugine riccionesi una settimana fa. Una partita che vedrà al timone il nuovo allenatore Giuseppe Davide Galli, subentrato a Daniel Balzani. L’avvicendamento, come comunicato dalla società, si è reso necessario "per sopraggiunti impegni personali di Balzani". La classifica: Lasersoft Riccione 16; Battistelli BluVolley Pesaro 14; Collemarino 13; Potenza Picena, Mosaico Jr Ravenna e Cervia 12; Porto San Giorgio 11; Massa e Filottrano 10; Montesilvano 6; Pescara 5; Emanuel Raggini Rimini 3; Castel Maggiore 2; Olimpia Teodora Ravenna 0.