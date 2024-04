Volley b2 femminile. Riccione è ai playoff. Rimini ancora ko

Altri tre punti per la Lasersoft Riccione nel girone F di B2 femminile. La capolista lascia un set a Cervia, il secondo, ma poi domina il terzo e vince in volata il quarto dopo aver sempre inseguito. Il muro di Spadoni regala quel 19-18 e nel finale a essere più lucide sono le riccionesi: Finale 1-3: 17-25, 25-21, 16-25, 22-25. Un successo che regala i playoff con cinque giornate d’anticipo. Il tabellino: Bologna 12, Tallevi 18, Spadoni 22, Ricci 4, Godenzoni 2, Gabellini 11, Mercolini, Montesi, Tobia, Spinaci, Calzolari L1, Gugnali ne, Jelenkovich L2 ne, Mancino ne. All.: Piraccini. Niente da fare invece per l’Emanuel Raggini Rimini, ormai vicinissima alla retrocessione. Potenza Picena s’impone 3-1 (25-12, 25-18, 19-25, 25-21). Il tabellino: Pivi 6, Orsi 2, Catalano 2, Magalotti 10, G. Morelli 17, Greco 11, Fabbri L1, Astolfi 3, Pasolini, Magi 1, Verde ne, Forlani L2 ne, A. Morelli ne, De Gregorio ne. All.: Galli.