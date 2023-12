Volley B2 femminile. Riccione schiacciasassi: resta sola in vetta Rimini rimonta e vince al tie break a Cervia

La B2 femminile va in letargo per le festività (si riprende il 13 gennaio) con buone notizie per Lasersoft ed Emanuel Raggini. Riccione rimane capolista solitaria dopo l’ennesima vittoria da schiacciasassi, un netto 3-0 nei confronti di Castel Maggiore: 25-15, 25-20, 25-18 (nella foto). Con Montesi ad orchestrare bene il gioco, il 25-16 del primo set è esemplificativo della superiorità delle padrone di casa. L’unico momento di difficoltà arriva nel secondo set, con le ospiti sul 6-7, poi nuovo break riccionese, vittoria del parziale e terzo set chiuso in crescendo. 10 vittorie in 11 incontri per la Lasersoft. Il tabellino: Tallevi 14, Spinaci 8, Bologna 16, Spadoni 10, Montesi 5, Gugnali 7, Calzolari libero 1, Mercolini, Ricci, Gabellini, Tobia, Jelenkovich libero 2. All.: Piraccini.

Bel successo anche per l’Emanuel Raggini Rimini, che la spunta al tie-break a Cervia dopo una fantastica rimonta: 25-12, 25-18, 12-25, 17-25, 11-15. I due set a zero per le padrone di casa sembravano indicare la via dell’incontro, ma Rimini ha reagito alla grande centrando un successo di grande valore. Il tabellino: Agostini 2, Orsi 12, Catalano, G. Morelli 20, Ricci 6, Pivi 10, A. Morelli libero 2, Fabbri libero 1, Astolfi, Forlani, Magalotti 16, Pasolini 3, Verde, Greco 2. All.: Galli.